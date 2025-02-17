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Нідерландський вектор в вірменському футболі.

Колишній головний тренер амстердамського Аякса та збірної Греції Йон вант Схіп очолив національну команду Вірменії. Про це повідомляє лфіційний сайт вірменської федерації футболу.

Зазначається, що 61-річний фахівець приступить до своїх обов'язків із 1 березня 2025 року. Договір укладено за схемою 1+1.

У своїй тренерській кар'єрі нідерландець встиг попрацювати головним тренером Твенте, австралійських Мельбурн Гарт та Мельбурн Сіті, мексиканській Гвадалахарі, нідерландському Зволле, збірній Греції та амстердамському Аяксі, який він залишив у 2024 році. Також з 2004 по 2008 роки був помічником керманича збірної Нідерландів.