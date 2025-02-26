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Матч-відповідь відбудеться 2 квітня, проте чи є в афінської команди реальні шанси на камбек після такого провалу — питання риторичне.

У рамках першого матчу півфіналу Кубка Греції Олімпіакос із Романом Яремчуком у стартовому складі на власному полі влаштував справжнє пекло для АЕК Афіни без найменшого натяку на рівну боротьбу.

Клуб із міста Пірей відправив у ворота афінської команди аж шість "сухих" голів, і безпосередню участь в цій розгромній перемозі взяв 29-річний Яремчук, який провів на полі 73 хвилини.

На 19-й хвилині нападник збірної України відзначився результативною передачею, допомігши Андре Орті оформити дубль та забити другий гол у ворота АЕКа, а вже на 22-й хвилині Роман Яремчук сам забив гол, довівши рахунок до розгромного — 3:0.

Однак на цьому результативні дії Романа в цій кубковій грі не обмежилися, оскільки на 54-й хвилині він оформив дубль, не залишивши майже жодних шансів АЕКу перед матчем-відповіддю 2 квітня.

Олімпіакос — АЕК Афіни 6:0

Голи: Орта, 9, 19, Яремчук, 22, 54, Пальма, 47, Ель-Каабі, 78