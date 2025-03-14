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Котвиця Колобжег підсилила захист двома українцями.

Котвиця Колобжег, яка виступає в другому дивізіоні Польщі, офіційно оголосила про підписання двох українських захисників – Миколи Мусолітіна та Дениса Фаворова.

26-річний Мусолітін, вихованець Чорноморця, раніше виступав за юнацьку збірну України U-20, яка виграла чемпіонат світу 2019 року. Він має досвід гри в латвійській Валмієрі та шведському Естерсунді, а в Польщі вже захищав кольори Лехії Гданськ.

Денис Фаворов більшу частину кар'єри провів в Україні, граючи за чернігівську Десну та луганську Зорю. Останнім його клубом була Вічиста Краків, де він виступав із 2022 до 2024 року.

Обидва гравці покликані підсилити оборону Котвиці, яка посідає 14 сходинку з 18 у чемпіонаті.