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27-річний ексхавбек Роми, Марселя та Фіорентини пов'язав майбутнє з "червоно-чорними" новим контрактом до кінця 2030 року.

Центральний півзахисник Жерсон офіційно уклав нову угоду з бразильським Фламенго, за який він проводить свій другий період після трансферу взимку 2023 року (перший — з літа 2019 по літо 2021).

27-річний колишній гравець Фіорентини, Роми та Марселя підписав із "червоно-чорними" довгостроковий контракт до літа 2030 року.

Усього на рахунку Жерсона 235 матчів у футболці Фламенго, в яких він забив 18 голів та віддав 31 асисти у всіх турнірах.

Клуб бразильської Серії А презентував бразильського хавбека в образі Джокера.