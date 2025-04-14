Інше

Український форвард Лішеня пропустив матч другого дивізіону Чехії через пошкодження.

Нападник чеського Лішеня Артем Бєсєдін не зіграв у поєдинку 22-го туру Народної ліги проти Баніка-2, який завершився нульовою нічиєю.

Як повідомляє офіційний сайт чеського клубу, причиною відсутності 29-річного українця стала травма ахіллового сухожилля.

Наразі точні терміни відновлення гравця залишаються невідомими.

Артем Бєсєдін приєднався до чеського клубу у січні цього року та вже встиг відзначитися одним голом у п’яти матчах.