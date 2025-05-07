Український півзахисник братиславського Слована дав ексклюзивний коментар сайту Football.ua
Данило Ігнатенко / ФК Слован
07 травня 2025, 12:22
Українець Данило Ігнатенко став чемпіоном Словаччини у складі братиславського Слована. До цього клубу 28-річний півзахисник долучився перед початком сезону 2024/2025 та встиг отримати безцінний досвід у Лізі чемпіонів.
Попри те, що Слован посів передостаннє місце на стадії основного етапу, Ігнатенко зіграв п’ять матчів проти Селтіка, Ман Сіті, Жирони, Динамо Загреб та Мілану. А ще провів 13 матчів в основній частині чемпіонату Словаччини та шість матчів у чемпіонському плей-оф.
В ексклюзивному коментарі Football.ua Данило Ігнатенко поділився думками стосовно свого виступу у поточному сезоні.
— Даниле, як ти оціниш свій сезон у Словані? Наскільки задоволений своєю грою?
— Оцінювати сам себе я не можу, напевне, це буде неправильно з мого боку. Гадаю, що людям зі сторони видніше. Але загалом, думаю, що цей сезон провів добре.
— Ти не завжди потрапляв до основного складу Словану впродовж сезону. В чому причина?
— У нас було багато ігор: Ліга чемпіонів, чемпіонат та Кубок Словаччини. Відтак, тренер просто здійснював ротацію складу.
— Яка ймовірність, що ти продовжиш виступати за Слован у наступному сезоні?
— У мене контракт зі Слованом на три роки. Так, ми стали чемпіонами, але сезон ще не закінчився. У нас попереду ще дві гри. Мої думки зараз пов’язані тільки з цією командою.