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Український півзахисник братиславського Слована дав ексклюзивний коментар сайту Football.ua

Українець Данило Ігнатенко став чемпіоном Словаччини у складі братиславського Слована. До цього клубу 28-річний півзахисник долучився перед початком сезону 2024/2025 та встиг отримати безцінний досвід у Лізі чемпіонів.

Попри те, що Слован посів передостаннє місце на стадії основного етапу, Ігнатенко зіграв п’ять матчів проти Селтіка, Ман Сіті, Жирони, Динамо Загреб та Мілану. А ще провів 13 матчів в основній частині чемпіонату Словаччини та шість матчів у чемпіонському плей-оф.

В ексклюзивному коментарі Football.ua Данило Ігнатенко поділився думками стосовно свого виступу у поточному сезоні.

— Даниле, як ти оціниш свій сезон у Словані? Наскільки задоволений своєю грою?

— Оцінювати сам себе я не можу, напевне, це буде неправильно з мого боку. Гадаю, що людям зі сторони видніше. Але загалом, думаю, що цей сезон провів добре.

— Ти не завжди потрапляв до основного складу Словану впродовж сезону. В чому причина?

— У нас було багато ігор: Ліга чемпіонів, чемпіонат та Кубок Словаччини. Відтак, тренер просто здійснював ротацію складу.

— Яка ймовірність, що ти продовжиш виступати за Слован у наступному сезоні?

— У мене контракт зі Слованом на три роки. Так, ми стали чемпіонами, але сезон ще не закінчився. У нас попереду ще дві гри. Мої думки зараз пов’язані тільки з цією командою.