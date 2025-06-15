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На нас чекає європейська битва на КЧС.

Півзахисник мадридського Атлетіко Родріго Де Поль висловився напередодні матчу 1-го туру групового етапу Клубного чемпіонату світу з французьким ПСЖ. Його слова наводить El Mundo Deportivo.

"У роздягальні дуже хороша атмосфера, є ентузіазм. Будемо грати матч за матчем у надії, що поїдемо звідси в останній день турніру. Це доведе, що команда все зробила правильно.

Атлетіко завжди небезпечний, ми завоювали повагу кожної команди, у кожному турнірі наш колектив буде головним героєм.

Нам належить зіграти з чинним чемпіоном Європи — великою командою з великим тренером. Але у кожного колективу є слабкі місця, як і в нас. Постараємося зробити на цьому акцент, щоб почати з трьох очок, які будуть важливими", — сказав Де Поль.

Матч між Атлетіко та ПСЖ відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.