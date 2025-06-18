У першому турі групи G Клубного чемпіонату світу-2025 діючий переможець турніру Манчестер Сіті знову вступає в боротьбу за глобальний трофей — цього разу проти марокканського Відада.

СЕРЕДА, 18 ЧЕРВНЯ, 19:00. ЛІНКОЛЬН ФАЙНЕНШЕЛ, ФІЛАДЕЛЬФІЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РАМОН АБАТТІ (БРАЗИЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO/СУСПІЛЬНЕ СПОРТ

Після невтішного минулого сезону "містяни" прагнуть якомога швидше перегорнути сторінку розчарувань, серед яких — втрата чемпіонства АПЛ, поразки в Лізі чемпіонів та фіналі Кубка Англії, а також тінь скандалу з 115 порушеннями фінансових правил.

Проте вболівальники Сіті мають підстави для оптимізму. Команда Гвардіоли посилилася молодими іменами: Раян Шеркі, Тіджані Рейндерс і Раян Аїт-Нурі готові стати новим творчим ядром після спадів у грі Кевіна де Брюйне. Повернувся і Родрі, для якого це може стати символічним новим стартом — за останні 79 матчів за клуб він програв лише раз. А Ерлінг Голанд, незважаючи на відсутність титулів, забив 31 м’яч у минулому сезоні й залишається головною атакувальною загрозою.

У свою чергу, Відад підходить до старту турніру з наміром здивувати футбольний світ, хоч і перебуває не в найкращій формі. Команда з Касабланки, яка виграла 22 національні трофеї, вже має досвід участі в КЧС, але поки що не здобула жодної перемоги. Цього року марокканці посіли лише третє місце у чемпіонаті та вперше в історії вилетіли на груповому етапі Ліги чемпіонів КАФ.

Попри це, Відад зібрав досвідчену делегацію на чолі з ветераном Нордином Амрабатом і найкращим бомбардиром команди Мохамедом Раї, який минулого сезону забив 11 голів. Команда Бенхашема вже провела кілька спарингів проти європейських клубів (Порту, Севілья), поступившись мінімально. І хоча шансів на сенсацію небагато, Відад спробує зберегти гідність і зробити історичний крок — стати першим марокканським клубом, що зіграв проти англійської команди.