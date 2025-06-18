Football.ua разом із FAVBET представляє прев'ю матчу Клубного чемпіонату світу-2025, який відбудеться 18 червня та розпочнеться о 19:00.
ФК Манчестер Сіті, Getty Images
18 червня 2025, 07:30
У першому турі групи G Клубного чемпіонату світу-2025 діючий переможець турніру Манчестер Сіті знову вступає в боротьбу за глобальний трофей — цього разу проти марокканського Відада.
СЕРЕДА, 18 ЧЕРВНЯ, 19:00. ЛІНКОЛЬН ФАЙНЕНШЕЛ, ФІЛАДЕЛЬФІЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РАМОН АБАТТІ (БРАЗИЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO/СУСПІЛЬНЕ СПОРТ
Після невтішного минулого сезону "містяни" прагнуть якомога швидше перегорнути сторінку розчарувань, серед яких — втрата чемпіонства АПЛ, поразки в Лізі чемпіонів та фіналі Кубка Англії, а також тінь скандалу з 115 порушеннями фінансових правил.
Проте вболівальники Сіті мають підстави для оптимізму. Команда Гвардіоли посилилася молодими іменами: Раян Шеркі, Тіджані Рейндерс і Раян Аїт-Нурі готові стати новим творчим ядром після спадів у грі Кевіна де Брюйне. Повернувся і Родрі, для якого це може стати символічним новим стартом — за останні 79 матчів за клуб він програв лише раз. А Ерлінг Голанд, незважаючи на відсутність титулів, забив 31 м’яч у минулому сезоні й залишається головною атакувальною загрозою.
У свою чергу, Відад підходить до старту турніру з наміром здивувати футбольний світ, хоч і перебуває не в найкращій формі. Команда з Касабланки, яка виграла 22 національні трофеї, вже має досвід участі в КЧС, але поки що не здобула жодної перемоги. Цього року марокканці посіли лише третє місце у чемпіонаті та вперше в історії вилетіли на груповому етапі Ліги чемпіонів КАФ.
Попри це, Відад зібрав досвідчену делегацію на чолі з ветераном Нордином Амрабатом і найкращим бомбардиром команди Мохамедом Раї, який минулого сезону забив 11 голів. Команда Бенхашема вже провела кілька спарингів проти європейських клубів (Порту, Севілья), поступившись мінімально. І хоча шансів на сенсацію небагато, Відад спробує зберегти гідність і зробити історичний крок — стати першим марокканським клубом, що зіграв проти англійської команди.
Інтрига в цьому матчі мінімальна, в перемозі команди Гвардіоли практично ніхто не сумнівається. Цікавіше буде просто подивитись на оновлений Ман Сіті без Кевіна де Брюйне, але з Шеркі, Рейндерсом та іншими зірковими новачками. Чекаємо на легку перемогу фаворита над клубом із Марокко з перевагою як мінімум в 2-3 голи. Перемога “містян” із форою (-2) — надійний варіант
Прогноз FAVBET: перемога Манчестер Сіті із форою (-2) — 1.5
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
МАНЧЕСТЕР СІТІ : Едерсон — Льюїс, Хусанов, Гвардіол, Аїт-Нурі — Рейндерс, Ніко Гонсалес — Шеркі, Фоден, Доку — Голанд
ВІДАД : Ель-Мотіє — Муфі, Меєрс, Харкасс, Бушета — Мальса, Мубарік — Амрабат, Артур, Раї — Обенг
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
Команди зіграють вперше між собою.
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 3:0
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