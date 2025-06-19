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Football.ua разом із FAVBET представляє прев'ю матчу Клубного чемпіонату світу-2025, який відбудеться 19 червня, розпочавшись о 22:00.

У рамках другого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 Інтер Маямі зустрінеться з Порту.

ЧЕТВЕР, 19 ЧЕРВНЯ, 22:00. МЕРСЕДЕС-БЕНЦ СТЕДІУМ, АТЛАНТА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІСТІАН ГАРАЙ (ЧИЛІ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO/СУСПІЛЬНЕ СПОРТ

Сподіваючись зробити значний крок назустріч виходу до плей-оф реформованого Клубного чемпіонату світу, в адміністративному центрі штату Джорджія сповнений зірок представник МЛС протистоятиме гранду чемпіонату Португалії. Порту в першому турі поділив очки з Палмейрасом (0:0), тоді як Інтер Маямі в рідному для себе місті ледь стримав Аль-Ахлі (0:0).

Воротар Оскар Устарі, визнаний найкращим гравцем матчу-відкриття КЧС-2025, зробив значний внесок у здобуття підопічними Хав'єра Маскерано бодай одного залікового бала. "Дракони" ж із талановитим Саму Агеховою на вістрі атаки, імовірно, навряд чи стільки ж пробачатимуть "чапель", які припускаються завеликої кількості помилок в обороні.

Головна зірка клубу МЛС Ліонель Мессі попри понад 23 проведених в Європі роки протистояв Порту тільки раз, але саме його гол і асист у 2011 році допомогли Барселоні виграти Суперкубок УЄФА (2:0). Матч проти Аль-Ахлі став для лідера Інтер Маямі першим на КЧС, в якому він не відзначився результативними діями, раніше записавши на свій рахунок п'ять голів і асист у п'яти протистояннях із "блаугранас".

В першому турі від Інтер Маямі більшість очікували перемоги над Аль-Ахлі, але по факту Мессі та компанія мають бути задоволені, що принаймні уникнули поразки. І проти Порту легше їм точно не буде. З іншого боку і явними фаворитами португальців також вважати не варто. Чекаємо на близький матч, в якому Інтеру під силу не програти, або принаймні програти не більше, ніж в 1 гол.

Прогноз FAVBET: Інтер Маямі із форою (+1.5) — 1.5

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Інтер Маямі: Устарі — Фрей, Фалькон, Авілес, Аллен — Альєнде, Кремаскі, Бускетс, Сеговія — Мессі, Суарес

Порту: Рамуш — Фернандеш, Педру, Маркано — Маріу, Варела, Вейга, Моура — Вієйра, Пепе — Агехова

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:2

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