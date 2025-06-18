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Команда Хосепа Гвардіоли теж успішно стартувала на Клубному чемпіонаті світу-2025.

Триває дебютний розіграш Клубного чемпіонату світу-2025 у його оновленому форматі, і турнір потрохи намагається виправляти репутацію змагання, до якого вболівальники мають змішані почуття. Удається це зробити чи ні — це ми ще дізнаємось на дистанції, а тим часом добігає до завершення перший тур, і наставала черга командам із групи G долучатись до боротьби.

А тут у нас передбачається двовладдя поміж англійським Манчестер Сіті та туринським Ювентусом, тоді як емірський Аль-Айн та марокканський Відад завчасно списали з рахунків у боротьбі за перші дві сходинки турнірної таблиці. Чи правомірними були ці передбачення? Теж покаже лише час, тоді як аутсайдери мали стартувати одразу з важких випробувань — представникам Африки дістався колектив з Англійської Прем’єр-ліги.

Хосеп Гвардіола одразу вирішив випробувати пару коштовних новачків у особі Раяна Шеркі та Тіджані Рейндерса, і допоки вони намагались зрозуміти, як це все працює у "містян" на футбольному полі, більш навчені цьому партнери вже забивали голи. Уже на другій хвилині Савіо прострілив із правого флангу штрафного на ближню, де воротар зіграв на перехопленні так, що м’яч приземлився на ногу Фодену перед порожніми воротами.

Одразу замайоріла перед нами примара 0:10 для Окленд Сіті від Баварії кількома днями раніше на цьому турнірі, але ні, тут різниця в класі все ж таки була меншою, а Сіті тим часом геть не претендував на те, щоб одноосібно контролювати хід подій на футбольному полі. Ба більше — Гвардіола може ставити за приклад вінгера суперників Лорча своїм підопічним, бо так повозити захист "містян" на контратаках ще треба вміти. Інша справа, що дала про себе знати традиційна хвороба не європейських команд на цьому турнірі — не можуть стабільно реалізовувати власні нагоди.

Як навчаться — буде геть інша розмова. А тим часом Сіті забив удруге, коли Фоден із кутового на правому фланзі незадовго до перерви подав на дальню під удар злету для Доку, якого просто ніхто вчасно не побачив. І на цьому в першій половині — усе, а для англійського колективу подумки, напевно, і у всій грі, бо після перерви команда Гвардіола грала так, ніби хоче, аби матч якомога швидше завершився.

Несолідно, але є, як є. Відад теж не має безмежних ресурсів, а тому з часом просто став знесиленим у грі на постійних контратаках. Не пробудило жаги до хоча б гола престижу навіть вилучення Льюїса на 88 хвилині, яке було максимально необов’язковим, адже під час підкату варто все ж таки тримати ноги на газоні, а не біля голови Обенга. Ріко з цією наукою знайомий, вочевидь, не був, тож отримав додатковий вихідний.

У наступному турі Манчестер Сіті прийматиме емірський Аль-Айн, а марокканський Відад гратиме проти туринського Ювентуса.— Відад 2:0Фоден, 2, Доку, 42Едерсон — Льюїс, Аке, Рейс, О’Райлі — Шеркі (Голанд, 59), Рейндерс, Фоден (Родрі, 59) — Савіо (Нунес, 90+1), Мармуш (Гюндоган, 69), Доку (Бобб, 59).Бенабід — Муфід, Меєрс (Мутараджі, 75), Гільєрме, Бутуїл, Муфі — Амрабат (Мальса, 61), Земрауї (Обенг, 61), Ель-Мубарік, Лорч (Азіз Кі, 84) — Маїлула (Райхі, 46).Попередження: Маїлула