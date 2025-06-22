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Football.ua представляє прев'ю матчу Клубного чемпіонату світу-2025, який відбудеться 22 червня, розпочавшись о 19:00.

У рамках другого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 туринський Ювентус зустрінеться з марокканський Відад.

ЮВЕНТУС — ВІДАД

НЕДЛІЯ, 22 ЧЕРВНЯ, 19:00. ЛІНКОЛЬН ФАЙНЕНШЕЛ ФІЛД, ФІЛАДЕЛЬФІЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕКТОР САЇД МАРТІНЕС СОРТО (ГОНДУРАС). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO/СУСПІЛЬНЕ СПОРТ

Ігор Тудор залишився на посаді головного тренера туринського Ювентуса й визначатиме найближче майбутнє розвитку цього колективу. Дещо несподівано, але керівники "б’янконері" повірили в силу "туринських сердець", і тепер очікуватимуть, що їхня довіра себе виправдає в прийдешньому сезоні. Гарний привід перевірити власні очікування в них буде вже незабаром, але явно не в прийдешній грі.

Бо жереб відверто покепкував із двох учасників групи G. Відправити до одного квартету англійський Манчестер Сіті, Юве, а також марокканський Відад та емірський Аль-Айн? І де тут баланс сил. Очевидно, кого саме вболівальники очікуватимуть у плей-оф ще до старту самого турніру. І, поки що, після першого туру ці прогнози справджуються.

Сіті свою гру виграв із запасом, а "зебри" — і ще з більшим запасом. 5:0 розгромили вони той бідолашний Аль-Айн із дублями Консейсана та Коло Муані, чиє майбутнє в клубі наразі не гарантоване аж ніяк, а також м’ячем Їлдиза, якого Юве як раз-таки й розглядає в довгостроковій перспективі. Але все це — деталі. Туринці над представниками Близького Сходу та Африки мають мати відповідну перевагу, і в першому турі вони це підтвердили. Та чи підтвердять у другому.

Бо марокканський футбол, як нині модно казати, на підйомі. І це не дивно, бо країна готується до домашнього чемпіонату світу-2030, і не тільки збирає розкидані паростки талантів накшталт Браїма Діаса по всій Європі, а ще й запускає процеси всередині власного футболу. Відад — один із таких паростків, бо є одним із найуспішніших колективів Марокко, хоча й цьогорічна внутрішня кампанія минула дуже важко — третя сходинка в чемпіонаті та виліт із Кубку в чвертьфіналі — цим навіть перед Юве не надто похизуєшся, бо туринці же ж своє завдання виконали — пробились до Ліги чемпіонів УЄФА. Власне, тому Тудора й залишили. Як талісман. Поки що, працює.

Двадцять дев’ятий матч на Клубному чемпіонаті світу, і знову з явним фаворитом. Букмекери оцінюють шанси туринців на перемогу в понад 75%. Група G видається явно не рівною за складом учасників, тож саме європейських її представників ми очікуємо у плей-оф. Що для цього потрібно? Очевидно, що Юве має вигравати прийдешню зустріч. Але навряд чи вдасться повторити розгром зразка першого туру.

Прогноз: Обидві заб’ють (Так) — 2.38

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Савона, Келлі — Кошта, Маккенні, Тюрам, Камб’язо — Їлдиз, Консейсан — Коло Муані.

Відад: Бенабід — Муфід, Меєрс, Гільєрме, Бутуїл, Муфі — Амрабат, Земрауї, Ель-Мубарік, Лорч — Маїлула.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічались.

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