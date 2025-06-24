Інше

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу Клубного чемпіонату світу у рамках групи C, у якому зіграють лісабонська Бенфіка та мюнхенська Баварія.

Лісабонська Бенфіка та мюнхенська Баварія зіграють у третьому турі Клубного чемпіонату світу-2025 в Шарлотт.

Бруну Лажи, після розгрому новозеландського Окленд Сіті (6:0), залучив до стартового складу Сашеша в опорній зоні, тоді як Шельдеруп гратиме ліворуч в атаці. Анатолій Трубін традиційно в рамці воріт.

Венсан Компані, на тлі перемоги над аргентинським Бока Хуніорс (2:1), використав із перших хвилин Бої та Упамекано в обороні, тоді як Палінья та Павлович гратимуть у опорній зоні, а Бішоф, Мюллер та Сане розташуються під нападником.

Бенфіка: Трубін — Баррейру, А. Сілва, Отаменді, Даль — Аурснес, Саншеш — Ді Марія, Престіанні, Шельдеруп — Павлідіс.

Запасні: Феррейра, Олівейра, Віндер, Л. Сантуш, Байрамі, Кекчю, Велозу, Луїш, Пріоште, Актюркоглу, Брума, Гоувея, Регу.



Баварія: Ноєр — Бої, Упамекано, Станішич, Геррейру — Палінья, Павлович — Бішоф, Мюллер, Сане — Гнабрі.

Запасні: Перец, Урбіг, Та, Кіала, Азну, Кімміх, Горецка, Лаймер, Мусіала, Карл, Д. Сантуш, Кейн, Коман, Олісе, Кусі-Асаре.



Гра Бенфіка — Баварія почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.