У вирішальному поєдинку групи C зійдуться лісабонська Бенфіка та мюнхенська Баварія. Німці вже гарантували собі вихід у 1/8 фіналу, тоді як португальцям потрібно бодай не програти, аби зберегти шанс на історичне продовження турнірного шляху.

ВІВТОРОК, 24 ЧЕРВНЯ, 22:00. БАНК ОФ АМЕРІКА СТЕДІУМ, ШАРЛОТТ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФРАНСУА ЛЕТЕКСЬЄ (ФРАНЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO/СУСПІЛЬНЕ СПОРТ

Португальці приїхали на турнір без гучних амбіцій, але вже зібрали гучні заголовки. Команда Бруну Лаже вирвала нічию в шаленому матчі з Бокою (2:2), а потім знищила Окленд Сіті 6:0. Так, перший гол прийшов аж на 53-й хвилині, але потім “орли” розкрили крила на повну. Головне — вони б’ються до кінця. Трубін стоїть надійно, а у нападі працює нестаріючий маестро Ді Марія, що вже відзначився дублем.

Бенфіка зараз — це команда, яка не опускає руки, навіть коли здаєтьсяс, що все втрачено. 17 матчів поспіль вони не йдуть з поля без забитого, а в другому таймі — небезпечні, як ніколи. Так було і з Бокою, і з Оклендом. І хоча проти Баварії буде набагато складніше, португальці вже показали: їм байдуже, хто перед ними — вони грають на максимум.

А от Баварія приїхала до Шарлотти у статусі головного фаворита. Команда Венсана Компані розгромила Окленд Сіті 10:0, а далі перемогла Боку 2:1, ставши першою європейською командою за 10 матчів, що здолала представника Південної Америки на турнірі. Мюнхенці не знають поразок вже 9 матчів поспіль, забиваючи в середньому по три голи за гру — класична міць Баварії не втрачає обертів, але вже гарантоване місце у плейоф може змусити "червоних" трохи збавити оберти.

Окрема історія — протистояння з Бенфікою. У 13 очних зустрічах португальці жодного разу не перемогли, а німці мають 10 перемог і 36 забитих м’ячів. Востаннє — мінімальна перемога Баварії 1:0 восени минулого року. Проти дуже знайомого суперника Компані готує потужний склад: Кейна підтримуватимуть Мусіала, Коман та Оліс, а в центрі вийдуть Кімміх і Палінья. Попри спеку в Шарлотті (понад 38 градусів), тренер обіцяє грати тільки на перемогу.

Баварія — це Баварія. 10:0 проти Окленда, 2:1 у важкому матчі з Бокою, і впевнене перше місце майже у кишені. Але Компані не збирається гальмувати. Його команда летить вперед без серйозних втрат і без збоїв. У 9 останніх матчах — жодної поразки, а в п’яти з них — по три голи та більше. Кейн вбиває все, що рухається, а Мусіала та Олісе плетуть магію у півзахисті.

Бенфіка не знітиться. Так, різниця в класі є, але вони вже двічі показали характер — особливо у другому таймі. Баварія ж не схильна “з’їдати” європейських суперників з тією самою легкістю, що й команди з інших континентів. Вірогідно, буде щільна гра з моментами з обох боків, але Бенфіка постарається не дати мюнхенцям “утекти”.