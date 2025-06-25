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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 24 червня 2025 року.

Завершилася 1217 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 росія вдарила ракетами по Дніпру та місту Самар. Загалом кількість загиблих, за даними ДСНС, сягнула 17 людей, а постраждалих — понад 180. Водночас у Дніпропетровській ОВА пишуть про 19 загиблих та понад 270 постраждалих

🔸 Трамп заявив, що Ізраїль та Іран домовилися про припинення вогню. Згодом в Ізраїлі повідомили, що "значна фаза" війни завершилася. Іран же відзвітував про свою "історичну перемогу"

🔸 Україна та Велика Британія запускають "мегапроєкт" зі спільного виробництва дронів

🔸 Зеленський оцінив себе як президента. Відповідаючи на запитання журналістів, він сказав, що, "може, не найкращий", але "найдосвідченіший" очільник країни, що воює

сРада Європи опублікувала фінальну версію статуту спецтрибуналу щодо злочину росії проти України. У статуті немає жодної згадки про персональні імунітети. Це означає, що прокурор може видати обвинувальні акти проти глави рф, очільника уряду або міністр закордонних справ. Однак заочне засудження стане можливим після того, як вони позбудуться посад. Також відомо, що трибунал буде незалежною інституцією міжнародного права, яка говоритиме від імені світу.

🔸 Трамп погодився особисто зустрітися із Зеленським на полях саміту НАТО 25 червня, — Politico. Зазначається, що зустріч Трампа та Зеленського відбудеться на тлі того, що увага до війни росії з Україною відійшла на другий план через конфлікт між Ізраїлем та Іраном.

Напередодні саміту не було зрозуміло, чи візьме участь Зеленський, оскільки існували побоювання, що візит не буде вартий його часу без гарантії значної зустрічі з Трампом.