Завершилася 1217 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 росія вдарила ракетами по Дніпру та місту Самар. Загалом кількість загиблих, за даними ДСНС, сягнула 17 людей, а постраждалих — понад 180. Водночас у Дніпропетровській ОВА пишуть про 19 загиблих та понад 270 постраждалих

🔸 Трамп заявив, що Ізраїль та Іран домовилися про припинення вогню. Згодом в Ізраїлі повідомили, що "значна фаза" війни завершилася. Іран же відзвітував про свою "історичну перемогу"

🔸 Україна та Велика Британія запускають "мегапроєкт" зі спільного виробництва дронів 

🔸 Зеленський оцінив себе як президента. Відповідаючи на запитання журналістів, він сказав, що, "може, не найкращий", але "найдосвідченіший" очільник країни, що воює

сРада Європи опублікувала фінальну версію статуту спецтрибуналу щодо злочину росії проти України. У статуті немає жодної згадки про персональні імунітети. Це означає, що прокурор може видати обвинувальні акти проти глави рф, очільника уряду або міністр закордонних справ. Однак заочне засудження стане можливим після того, як вони позбудуться посад. Також відомо, що трибунал буде незалежною інституцією міжнародного права, яка говоритиме від імені світу. 

🔸 Трамп погодився особисто зустрітися із Зеленським на полях саміту НАТО 25 червня, — Politico. Зазначається, що зустріч Трампа та Зеленського відбудеться на тлі того, що увага до війни росії з Україною відійшла на другий план через конфлікт між Ізраїлем та Іраном.

Напередодні саміту не було зрозуміло, чи візьме участь Зеленський, оскільки існували побоювання, що візит не буде вартий його часу без гарантії значної зустрічі з Трампом. 

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження та виснажуючи по всій лінії фронту.

Загалом, від початку цієї доби відбулося 122 боєзіткнення.

Російські загарбники завдали трьох ракетних та 54 авіаційних ударів, застосували дев’ять ракет і скинули 87 керованих бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 097 дронів-камікадзе та здійснили 4 587 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби наші війська відбили одну атаку противника, крім того, ворог здійснив 112 артилерійських обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янське – всі ворожі атаки було відбито. Авіаударів зазнали Вовчанські Хутори, Артільне та Зибине.

На Куп’янському напрямку противник здійснив п’ять атак на позиції наших оборонців поблизу Степової Новоселівки, Кругляківки та в бік Піщаного й Курилівки. Один бій досі триває.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 14 разів атакували поблизу населених пунктів Колодязі, Торське, у напрямках Зеленої Долини, Шандриголового, Греківки та Дружелюбівки. Чотири боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили дві ворожі атаки в районі Григорівки.

Сім атак ворога було відбито на Краматорському напрямку – в районах Часового Яру, Ступочок та в напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку росіяни п’ять разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля було зосереджено неподалік Торецька, Неліпівки, у напрямках Русиного Яру та Яблунівки. Усі ворожі атаки відбито.

Від початку доби на Покровському напрямку росіяни 49 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Малинівка, Мирне, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Чугуєве, Сергіївка, Новомиколаївка, Котлярівка, Олексіївка, Дачне та в бік Полтавки й Володимирівки. Триває 13 боєзіткнень.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 173 окупанти, з яких 104 — безповоротно. Також знищено десять автомобілів, два квадроцикли, дві гармати, вісім БпЛА та один термінал супутникового зв’язку, суттєво пошкоджено два автомобілі, шість гармат і один міномет противника.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 13 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Веселе, Новосілка, Шевченко, Вільне Поле, а також у бік Новополя, Запоріжжя та Комара. Ще чотири бої тривають.

На Гуляйпільському напрямку противник за підтримки авіації здійснив одну атаку на позиції наших захисників поблизу населеного пункту Малинівка – успіху не мав.

На Оріхівському напрямку окупанти чотири рази безуспішно намагалися просунутися в районі населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку ворог тричі атакував позиції Сил оборони, крім того – завдав авіаудару по населеному пункту Одрадокам’янка.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Сьогодні варто відзначити воїнів 34-ї окремої бригади берегової оборони та 105-ї окремої бригади територіальної оборони, які ефективно стримують ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"На Дніпровщині надають допомогу всім, хто постраждав від удару російської балістики. Станом на зараз [16:31] відомо про понад 160 поранених. На жаль, 11 людей загинули. Триває розбір завалів, тож кількість загиблих може, на жаль, збільшитись. Мої співчуття всім рідним та близьким. 

Цей удар зачепив багато цивільної інфраструктури: будинки, школи, навіть звичайний пасажирський потяг. Понад 500 пасажирів було в потязі. П’ять вагонів розтрощено. Без жертв. Усім пораненим надано допомогу. Черговий російський удар по життю. 

Росія не здатна виробляти балістичні ракети без компонентів з інших країн. Росія не здатна виробляти сотні видів іншої зброї без компонентів, обладнання та експертизи, якою цей божевільний режим у Москві сам не володіє. Саме тому важливо максимально обмежувати схеми, що поєднують Росію зі спільниками. Потрібне і значне посилення санкцій проти Росії. 

Ми чітко знаємо, за що боремось, і це захист життя. Росія чітко знає, чому вона продовжує війну, і це зневага до життя й намагання очистити нашу землю від людей. Це не та боротьба, у якій складно обрати сторону. Бути з Україною – це захищати життя. Я вдячний усім, хто допомагає. Просто зараз, цими днями, ми робимо все, щоб стало більше підтримки для наших людей, для нашої держави".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!