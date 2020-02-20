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Вашему вниманию рейтинг сборных ФИФА или Мировой рейтинг ФИФА/Coca-Cola — система ранжирования национальных сборных по футболу.

Сборная Украины оказалась на 24-м месте по итогам предыдущего обновления рейтинга, которое состоялось 19 декабря 2019 года. После изменений, которые произошли 20 ферваля 2020, Украина сохранила свою позицию.

Примечательно, что среди первых 26 команд изменения коснулись лишь сборную Уэльса, которая опустилась на одну строчку, заняв 23 место.

Первая тройка осталась без изменений — Бельгия, Франция, Бразилия.

Соперники сборной Украины по Евро-2020, Нидерланды и Австрия, идут на 14-й и 26-й позициях соответственно.

Место Страна Очки Прогресс в рейтинге 1 Бельгия 1765 = 2 Франция 1733 = 3 Бразилия 1712 = 4 Англия 1661 = 5 Уругвай 1645 = 6 Хорватия 1642 = 7 Португалия 1639 = 8 Испания 1636 = 9 Аргентина 1623 = 10 Колумбия 1622 = 14 Нидерланды 1604 = 24 Украина 1537 = 25 Венесуэла 1517 = 26 Австрия 1507 =

Рейтинг сборных ФИФА Мировой рейтинг ФИФА/Coca-Cola (The FIFA/Coca-Cola World Ranking) – это система ранжирования национальных сборных, которая впервые была введена в 1993 году.

Чем успешнее выступает сборная, тем выше место в рейтинге. За каждый сыгранный матч командам начисляются очки согласно правилам.

Рейтинг ФИФА – официальный, однако кроме него есть неофициальные другие системы ранжирования.

Также на Football.ua доступен рейтинг ассоциаций УЕФА.

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