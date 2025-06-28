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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу, у якому зіграють лісабонська Бенфіка та лондонський Челсі.

Лісабонська Бенфіка та лондонський Челсі зіграють у Шарлотт в 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025.

Бруну Лажи, після перемоги над мюнхенською Баварією (1:0), залучив до стартового складу Флорентіну в опорній зоні, тоді як Кекчю гратиме під нападником, а Анатолій Трубін традиційно розташується в рамці воріт.

Енцо Мареска, на тлі перемоги над туніським Есперансом (3:0), використав із перших хвилин Санчеса в рамці воріт, тоді як Джеймс, Колвілл та Кукурелья повернуться до оборони, Кайседо та Енцо гратимуть у центрі поля, а Палмер та Нету розташуються в атаці.

Бенфіка: Трубін — Аурснес, А. Сілва, Отаменді, Даль — Флорентіну, Баррейру — Ді Марія, Кекчю, Шельдеруп — Павлідіс.

Запасні: Феррейра, А. Фернандес, Олівейра, Віндер, Л. Сантуш, Байрамі, Велозу, Луїш, Пріоште, Актюркоглу, Белотті, Престіанні, Брума, Гоувея, Регу.



Челсі: Санчес — Джеймс, Бадьяшиль, Колвілл, Кукурелья — Кайседо, Е. Фернандес, Лавія — К. Палмер, Делап, Нету.

Запасні: Пендерс, Слоніна, Адарабіойо, Сарр, Чалоба, Гюсто, Ансельміно, Ачімпонг, Ессугу, Сантос, Дьюзбері-Голл, Мадуеке, Нкунку, Джордж, Гую.



Гра Бенфіка — Челсі почнеться о 23:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.