У суботу ввечері у Шарлотті зійдуться дві амбітні європейські команди — Челсі та Бенфіка. Цей матч 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу стане перевіркою не лише класу, але й характеру — у поєдинку, де переможець отримає шанс зіграти в чвертьфіналі проти бразильського гранда: Палмейраса або Ботафогу.

СУБОТА, 28 ЧЕРВНЯ, 22:00. БЕНК ОФ АМЕРИКА СТЕДІУМ, ШАРЛОТТ. ГОЛОВИЙ АРБІТР — СЛОВКО ВІНЧИЧ (СЛОВЕНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ: СУСПІЛЬНЕ СПОРТ / DAZN

"Сині" вийшли до плейофа з другого місця в групі D, продемонструвавши класичну англійську непередбачуваність. Від впевненої перемоги над Лос-Анджелес (2:0) до болючої поразки від Фламенгу (1:3), і, зрештою, відновлення контролю над суперником класом нижче — розгром над Есперансом (3:0). Успіх у заключному турі частково пояснюється ротацією: Енцо Мареска провів одразу вісім змін, і це дало свої плоди. Відзначилися Тосін, Делап і юний Тайрік Джордж, а найкращим асистентом залишився колишній гравець Бенфіки — Енцо Фернандес.

Незважаючи на перебої у формі, Челсі виграв 16 із останніх 22 матчів, тож настрій у команди бойовий. Повернення Кукурельї, Джеймса, Колвілла та Палмера до основи має посилити баланс між атакою та обороною. А Ліам Делап, схоже, отримав аванс довіри замість дискваліфікованого Джексона — і вже почав його виправдовувати з перших днів у лондонському клубі.

Для Бенфіки це дебютний Клубний чемпіонат світу, але вони вже встигли прогриміти на весь турнір. Спочатку — епічний камбек з Бока Хуніорс (2:2), потім — шоу проти аматорського улюбленця публіци Окленда (6:0), а далі — сенсаційна перемога над Баварією (1:0). У 37-градусну спеку португальці проявили характер, а наш воротар Анатолій Трубін, без перебільшення, витягнув матч своїми сейвами у дуже складних ситуаціях — за це його визнали найкращим гравцем зустрічі.

Незважаючи на статус андердога, команда Бруну Лаже продемонструвала виняткову організацію гри, гнучкість та досвід. Ветеран Ді Марія, який уже забив три голи на турнірі, — один із лідерів, а центрбек Отаменді став найкращим у турнірі за виграними єдиноборствами. Тренерський штаб ще думає, чи повертати Кекчю в основу, але навіть без нього півзахист із Санчесом і Баррейру працює злагоджено.

Обидві команди мають яскравий атакувальний потенціал, але саме Бенфіка демонструє більшу стабільність і злагодженість у грі. Їхня впевненість після перемоги над Баварією може стати ключовим фактором. Очікуємо рівного матчу, але з несподіваним завершенням — Трубін і компанія пройдут далі.

Прогноз FAVBET: прохід Бенфіки за 2.61