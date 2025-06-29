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Привіт, Інфантіно!

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска підбив підсумки матчу 1/8 фіналу КЧС проти лісабонської Бенфіки (4:1). Цитує італійського фахівця ESPN.

"Я дуже радий, оскільки ми вийшли до чвертьфіналу цього чудового турніру. Як я вже говорив, протягом 85 хвилин ми нічого не дозволяли супернику і створили достатньо моментів, щоб перемогти. Команда виглядала дуже добре.

Це був один із наших найкращих матчів за останні два тижні або місяць. Але потім трапилася двогодинна перерва, і гра стала іншою, тому що темп був збитий. Дві години ми провели в приміщенні. Ми вийшли і намагалися грати як раніше, але було важко.

Протягом 85 хвилин ми нічого не дозволяли супернику, а потім протягом 5 хвилин після відновлення матчу вони створювали моменти, і це невипадково. Вони забили, тому що їм потрібно було відігратися. Ми перебували в приміщенні, ведучи в рахунку, повернулися на поле — і настрій вже інший. Було вкрай важко.

Особисто я вважаю, що це не футбол. Вже сьомий, восьмий, дев'ятий матч переривається. Думаю, це знущання. Чесно кажучи, це не футбол. Нам таке не треба. Не можна перебувати в приміщенні так довго.

Це щось безпрецедентне, але мені важко це зрозуміти. Я можу зрозуміти, коли це робиться з міркувань безпеки, тоді матч потрібно переносити. Але якщо ви перериваєте 7-8 матчів, це означає, що, можливо, у США невідповідне місце для турніру", — сказав Мареска.

Раніше Бруну Лаже висловився про матч із Челсі.