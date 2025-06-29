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Лісабонці билися, але поступилися.

Головний тренер лісабонської Бенфіки Бруну Лаже висловився після програного матчу 1/8 фіналу КЧС лондонському Челсі (1:4). Його слова наводить A Bola.

"У першому таймі ми могли б зіграти краще, особливо в плані атаки, але ми вірили, що зможемо відігратися. Після зупинки матчу ми додали і змогли перевести гру в овертайм.

Після вилучення стало дуже складно грати проти суперника такого рівня. У таких умовах і так важко, а коли в тебе на одного гравця менше протягом півгодини, то стає ще важче.

У першій половині овертайму ми грали краще за суперника, створили чотири моменти після перехідних фаз і могли забити принаймні один гол. Але потім пропустили, рахунок став 1:2 — і все було скінчено. Таке важко прийняти.

У кожному турнірі в Бенфіки завжди є амбіції. Нам вдалося фінішувати першими в групі, але за 90 хвилин трапитися може всяке.

У нас був шанс пройти далі, але ми зустрічалися з чудовою командою, у якої чудові вінгери. Я дуже добре знаю Педру Нету: якщо в нього є можливість зіграти один в один, його важко зупинити", — сказав Лаже.