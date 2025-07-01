ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)
Від початку цієї доби відбулося 111 бойових зіткнень.
Сьогодні окупанти завдали 49 авіаційних ударів, застосувавши 77 керованих бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1256 дронів-камікадзе та здійснили 3754 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили п’ять атак росіян. Противник від початку доби завдав два авіаційні удари, загалом скинув п’ять керованих авіаційних бомб та здійснив 168 артилерійських обстрілів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно–Слобожанському напрямку наші війська зупинили сім атак противника в районі Вовчанська, Зеленого, Глибокого та в бік Петро-Іванівки.
На Куп’янському напрямку противник здійснив три наступальні дії на позиції наших оборонців у районах Голубівки та Піщаного. Українські захисники зупинили одну ворожу атаку, ще два боєзіткнення досі тривають.
На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 15 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Торське, Білогорівка, Колодязі, Новий Мир, Нововодяне, Рідкодуб, Торське та в напрямках Середнього, Шандриголового, Ольгівки. До цього часу незавершеними залишаються чотири боєзіткнення.
На Сіверському напрямку наші оборонці відбили чотири ворожих атаки у бік Григорівки та Званівки.
На Краматорському напрямку наразі зафіксовано 5 боєзіткнень. Загарбник намагався просуватись у районах Часового Яру, Предтечиного та в напрямку Білої Гори. Одне з них триває до цього часу.
На Торецькому напрямку росіяни чотири рази атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах Торецька, Диліївки та Яблунівки. Сили оборони успішно відбили всі штурми противника.
На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 30 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Русин Яр, Разіне, Новоторецьке, Мирне, Промінь, Новосергіївка, Володимирівка, Миролюбівка, Мирноград, Лисівка, Удачне, Муравка, Новопавлівка, Горіхове, Олексіївка. Дотепер триває одне боєзіткнення.
Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 101 окупанта, 67 з них – безповоротно. Також знищено дев’ять автомобілів, чотири мотоцикли, чотирнадцять безпілотних літальних апаратів та три супутникові термінали. Окрім цього, пошкоджено гаубицю та мотоцикл окупантів.
На Новопавлівському напрямку ворог 13 разів атакував у районах населених пунктів Запоріжжя, Комар, Перебудова, Піддубне, Федорівка, Шевченко, Новопіль. Наші оборонці успішно зупинили шістнадцять атак, ще два боєзіткнення досі продовжуються.
На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили дві атаки противника в напрямку Малинівки.
Один раз атакував агресор на Оріхівському напрямку – окупанти намагались просунутися в районі Кам’янського.
На Придніпровському напрямку ворог провів одну безрезультатну атаку.
На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.
Сьогодні варто відзначити воїнів 39-ї окремої бригади берегової оборони та 105-ї окремої бригади територіальної оборони, які стійко стримують противника.
Слава Україні! Підтримуйте українську армію! Разом переможемо!
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
"Дорогі українці!
Кілька речей за цей день. Перше – перед новими перемовинами у Європі готуємось дуже ретельно. Провів нараду сьогодні з нашими військовими, з міністром оборони. Щодо дронів – буде більше нашого власного виробництва. Сьогодні ми обговорили й усе, що стосується замовлень, що стосується контрактів, і повні можливості нашого виробництва. Буду говорити з нашими партнерами про нові інвестиції в Україну – у нашу зброю. Пріоритет – дрони, дрони-перехоплювачі, дрони для далекобійних ударів. Звісно, це фронт і все, що потрібно для наших воїнів на передовій, усе, що реально стримує російські штурми. Я вдячний усім українським виробникам дронів – кожному розробнику, усім, хто старається зараз активно розвивати напрям перехоплювачів. Це надзвичайно важливо. росія вкладається у безпілотну складову, росія планує збільшувати кількість дронів в ударах по нашій державі. Ми готуємо нашу протидію.
Ми продовжимо також роботу з партнерами щодо санкцій. Це дуже важливо. Вже фактично пів року путін вкрав у дипломатії – іще пів року на додачу до всього часу цієї війни. Тиск потрібен. Триває робота щодо нових санкцій. Я дякую всім в Америці, усім у Європі та країнах «сімки», хто готує нові санкційні кроки. Будуть і рішення щодо синхронізації всіх санкцій: українських – в інших юрисдикціях і санкцій партнерів – у рішеннях РНБО. Потрібен відповідний темп, і сьогодні були визначені конкретні завдання щодо тематики санкцій.
Я провів нараду з міністром енергетики, також із керівником «Нафтогазу». Про те, що стосується нашої підготовки до нового опалювального сезону: генерація електрики, питання щодо газу. Ми маємо забезпечити Україну всім необхідним. І це стосується не тільки, до речі, забезпечення ресурсу – самої енергії, але й роботи всіх наших енергетиків, багатьох працівників і працівниць галузі. Сотні тисяч наших людей щоденно роблять усе для того, щоб Україна могла жити і щоб не було блекаутів. Ми пройшли вже три зими повномасштабної війни. Це колосальна робота для збереження стійкості всієї країни. Я дякую всім вам, у кого це фактично особистий результат, особистий здобуток. І ще одне.
Була сьогодні зустріч із міністром закордонних справ Німеччини та представниками німецьких оборонних компаній. Ми дуже цінуємо всю надану Німеччиною допомогу, і особливо щодо ППО та підтримання бюджетної стійкості нашої держави. Німеччина – серед глобальних лідерів. Важливо, що впроваджуємо тут, в Україні, виробництво – наше спільне виробництво зброї, сучасних зразків. Одна з цілей – вийти на системне виробництво ППО, і це – стратегічне завдання. Зараз також ми чуємо справді сильну політичну позицію Німеччини щодо НАТО для України. Німеччина разом із майже всіма країнами Альянсу розглядає шлях України в НАТО як незворотний. Так чи інакше, нам усім доведеться гарантувати безпеку у Європі сильною та справді дієвою архітектурою безпеки – тим, що за будь-якого сценарію дасть Європі надійний захист. росія не змінює своїх планів і не шукає виходу із цієї війни. Навпаки, вони готуються до нових операцій, і зокрема на території європейських країн. У них такий принцип: росіяни шукають, де вийде. І вони мають побачити, що всюди їх буде чим зупиняти. Тому… Більше наших спільних виробництв, більше нашої стійкості, більше координації та ефективності нашої спільної архітектури безпеки в Європі.
Дякую всім, хто допомагає! Дякую кожному нашому воїну та всім, хто справді зміцнює нашу державу.
Слава Україні!
Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!