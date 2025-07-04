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У Мадриді ставляться до турніру як до ЛЧ.

У Реалі пообіцяли по 1 млн євро гравцям за перемогу в клубному чемпіонаті світу. У суботу мадридський клуб зустрінеться з дортмундською Боруссією у чвертьфіналі.

Як повідомляє AS, в клубі турнір називають "стратегічним", перед гравцями поставили мету виграти трофей.

Реал готовий виплатити по мільйону євро кожному гравцеві за перемогу – це найбільша премія, яку Мадрид коли-небудь пропонував гравцям за короткий турнір.

Повідомляється також, що вже в січні в Реалі розглядали клубний чемпіонат світу не як звичайну передсезонну поїздку, а як турнір рівня Ліги чемпіонів. Таке послання виходило від президента Реала Флорентіно Переса і було доведено до гравців.