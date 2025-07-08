Ексгравець Динамо та збірної України допомагатиме розвивати футбол у рідному регіоні.
Сергій Сидорчук, Getty Images
08 липня 2025, 19:58
Запорізька обласна асоціація футболу офіційно оголосила про призначення Сергія Сидорчука на посаду радника із спортивної стратегії та розвитку футболу в регіоні.
Один із найуспішніших вихованців запорізького футболу повертається до коренів, аби сприяти побудові якісного футбольного середовища на рідній землі.
"Я вдячний за довіру. Запорізький регіон — мій дім, і для мене це не формальна роль, а можливість долучитися до побудови якісного футбольного середовища", — заявив Сидорчук.
Нова роль передбачає не лише консультаційну підтримку, а й безпосередню участь у формуванні футбольної філософії регіону, побудові системи підготовки молоді, розвитку комунікації між клубами та тренерською спільнотою.
Особливу увагу Сергій Сидорчук приділятиме молодим футболістам і їхній інтеграції в дорослий футбол.