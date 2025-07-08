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Ексгравець Динамо та збірної України допомагатиме розвивати футбол у рідному регіоні.

Запорізька обласна асоціація футболу офіційно оголосила про призначення Сергія Сидорчука на посаду радника із спортивної стратегії та розвитку футболу в регіоні.

Один із найуспішніших вихованців запорізького футболу повертається до коренів, аби сприяти побудові якісного футбольного середовища на рідній землі.

"Я вдячний за довіру. Запорізький регіон — мій дім, і для мене це не формальна роль, а можливість долучитися до побудови якісного футбольного середовища", — заявив Сидорчук.

Нова роль передбачає не лише консультаційну підтримку, а й безпосередню участь у формуванні футбольної філософії регіону, побудові системи підготовки молоді, розвитку комунікації між клубами та тренерською спільнотою.

Особливу увагу Сергій Сидорчук приділятиме молодим футболістам і їхній інтеграції в дорослий футбол.