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Футболіст вирішив завершити кар'єру у 39 років.

Колишній нападник київського Динамо Дьюмерсі Мбокані вирішив завершити свою кар'єру у віці 39 років. Про це повідомляє Transfermarkt.

Останнім клубом форварда з ДР Конго був вірменський Ноа, який він залишив у березні минулого року.

За свою кар'єру Дьюмерсі захищав кольори Стандарда, Антверпена, Андерлехта, Динамо Київ, Норвіча, Васланда-Беверена, Галл Сіті, Монако, Вольфсбурга та Аль-Кувейта.

На його рахунку 479 офіційних матчів, 208 голів та 78 гольових передач.

У складі Динамо Мбокані виступав з 2013 до 2015 року, після чого його віддавали в оренди до 2018 року. На його рахунку 77 матчів, 31 гол та 14 асистів. Разом із Динамо він ставав чемпіоном УПЛ, двічі брав Кубок України та один раз Суперкубок країни.

Також Мбокані провів 45 матчів у складі збірної ДР Конго, в яких забив 22 голи та віддав дві гольові передачі.