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Останнім клубом бразильця була Курітіба.

Бразильський захисник Рафінья Феррейра оголосив про завершення кар'єри у віці 39 років.

"Я планував це вже якийсь час, але сьогодні офіційно оголошую про завершення своєї кар'єри професійного футболіста... Вибачте. Це особливий момент у моєму житті... Я стримуюсь.

Це довгий шлях, і я хочу передусім подякувати богу, який подарував мені прекрасну кар'єру. Я не сподівався, що опинюся там, де я зараз. Мені пощастило, я реалізував себе у своїй професії. У мене чудова родина. І сьогодні все добігає кінця: я більше не граю професійно", — наводить слова Рафіньї ESPN.

Останнім клубом 39-річного бразильця була Курітіба, яку він залишив у березні цього року. В останньому сезоні він провів десять матчів та віддав один асист.

До цього Рафінья виступав за Баварію, Шальке, Сан-Паулу, Фламенгу, Греміо, Дженоа та Олімпіакос. На його рахунку 779 офіційних матчів — 23 голи та 77 асистів.

Також Рафінья провів чотири поєдинки у складі збірної Бразилії.