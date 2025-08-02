Завершилася 1255 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

🔸 Для захоплення Часового Яру росіяни, схоже, почали включати у свої штурмові групи жінок. Про це у коментарі hromadske розповів Іван Петричак, начальник відділу комунікацій 24 ОМБр

🔸 Ексголова Херсонської ОДА Владислав Мангер, якого обвинувачують у замовленні нападу на активістку Катерину Гандзюк, заявив, що прагне долучитися до війська

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

З початку доби відбулося 130 бойових зіткнень.

Противник завдав 49 авіаційних ударів, застосував 82 керовані авіабомби, використав для ударів 1 394 дрони-камікадзе, здійснив близько чотирьох тисяч обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося сім боєзіткнень з російськими загарбниками, з яких одне триває до цього часу.

Ворог завдав 11 авіаційних ударів, скинувши 21 керовану бомбу, здійснив 268 обстрілів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог тричі атакував на Південно-Слобожанському напрямку, у районах Красного Першого та Кам’янки, одне боєзіткнення триває до цього часу.

Ворог сім разів атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Голубівка та Загризове, два боєзіткнення досі тривають.

На Лиманському напрямку сьогодні російські війська 17 разів штурмували позиції українських захисників поблизу населених пунктів: Карпівка, Ямполівка, Колодязі, Зелена Долина, Торське та Діброва. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили шість штурмів ворожих військ в районах Григорівки, Верхньокам’янського та у бік Виїмки.

Сьогодні наші війська відбили дві атаки противника у бік Білої Гори на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні п’ять разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів: Диліївка, Кримське, Торецьк та Олександро-Калинове.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 48 штурмових та наступальних дій.

Активність російських окупантів спостерігалася в районах населених пунктів: Попів Яр, Маяк, Разіне, Новоекономічне, Затишок, Лисівка, Промінь, Звірове, Удачне, Дачне та Зелений Кут. Бої не вщухають до цього часу.

За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 112 та поранили 49 окупантів на даному напрямку; знищили три автомобілі, три мотоцикли, 22 БпЛА та укриття для особового складу;

окрім цього, пошкоджено автомобіль, пункт управління БпЛА та артилерійську систему противника.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили 11 атак на позиції українських військ. Противник намагався просунутися в районах населених пунктів: Олександроград, Піддубне, Товсте, Маліївка, Воскресенка та Новопіль. Одне боєзіткнення наразі триває.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили наступ ворога у районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку сім марних спроб просунутись вперед здійснили підрозділи загарбників.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не відбулося.

Сьогодні відзначимо українських воїнів 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова, які стійко стримують противника.