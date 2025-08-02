Панчишин очолить бригаду рефері на поєдинку Балкані — Шемрок Роверс.
Дмитро Панчишин, getty images
02 серпня 2025, 22:20
УЄФА призначила українську бригаду арбітрів на матч третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між косовським Балкані та ірландським Шемрок Роверс. Поєдинок відбудеться 7 серпня і розпочнеться о 21:30 за київським часом.
Головним арбітром зустрічі призначено Дмитра Панчишина з Харкова. На лініях йому асистуватимуть Олексій Миронов і Володимир Висоцький. Резервним арбітром виступить Клим Заброда.
Систему VAR на матчі обслуговуватимуть Микола Балакін і його помічник Денис Шурман — обидва мають чималий досвід роботи на міжнародному рівні.
Це чергове призначення для українських рефері в єврокубках, що свідчить про високий рівень довіри з боку УЄФА.