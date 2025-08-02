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Панчишин очолить бригаду рефері на поєдинку Балкані — Шемрок Роверс.

УЄФА призначила українську бригаду арбітрів на матч третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між косовським Балкані та ірландським Шемрок Роверс. Поєдинок відбудеться 7 серпня і розпочнеться о 21:30 за київським часом.

Головним арбітром зустрічі призначено Дмитра Панчишина з Харкова. На лініях йому асистуватимуть Олексій Миронов і Володимир Висоцький. Резервним арбітром виступить Клим Заброда.

Систему VAR на матчі обслуговуватимуть Микола Балакін і його помічник Денис Шурман — обидва мають чималий досвід роботи на міжнародному рівні.

Це чергове призначення для українських рефері в єврокубках, що свідчить про високий рівень довіри з боку УЄФА.