Турок дав своїй команді чимало якості в центрі поля.
Хакан Чалханоглу, Getty Images
15 березня 2023, 09:00
У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА міланський Інтер вистояв на полі португальського Порту, завдяки чому вийшов до наступного раунду змагань.
Порту — Інтер 0:0 Огляд матчу Ліги чемпіонів
Результативні дії в звітній грі жодному з футболістів на свій рахунок записати не вдалось, тому офіційному сайту УЄФА випала нагода обрати володаря нагороди Найкращого гравця зустрічі за іншими показниками.
У підсумку, ним став півзахисник "змій" Хакан Чалханоглу.
На рахунку 29-річного турка 49 доторків до м’яча, 28 із 29 влучних передач (97%), дві виграних дуелі, одне вибиття м’яча за межі штрафного, одне перехоплення, один фол та 3,4% від загального часу перебування з м’ячем у ногах на обидві команди.
У той самий час портал WhoScored дав Чалханоглу всього 7,4 балів, тоді як кращим було визнано воротаря Інтера Андре Онана з оцінкою 8,5.
Наступний матч міланський Інтер зіграє вдома проти туринського Ювентуса в рамках італійської Серії A.