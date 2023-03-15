Лига чемпионов

Турок дав своїй команді чимало якості в центрі поля.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА міланський Інтер вистояв на полі португальського Порту, завдяки чому вийшов до наступного раунду змагань.

Порту — Інтер 0:0 Огляд матчу Ліги чемпіонів

Результативні дії в звітній грі жодному з футболістів на свій рахунок записати не вдалось, тому офіційному сайту УЄФА випала нагода обрати володаря нагороди Найкращого гравця зустрічі за іншими показниками.

У підсумку, ним став півзахисник "змій" Хакан Чалханоглу.

На рахунку 29-річного турка 49 доторків до м’яча, 28 із 29 влучних передач (97%), дві виграних дуелі, одне вибиття м’яча за межі штрафного, одне перехоплення, один фол та 3,4% від загального часу перебування з м’ячем у ногах на обидві команди.

У той самий час портал WhoScored дав Чалханоглу всього 7,4 балів, тоді як кращим було визнано воротаря Інтера Андре Онана з оцінкою 8,5.

Наступний матч міланський Інтер зіграє вдома проти туринського Ювентуса в рамках італійської Серії A.