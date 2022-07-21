Новачок польської Екстракляси Мєдзь Легніца несподівано оголосила про підписання умови із екс-гравцем збірної Нідерландів Лусіано Нарсінхом. 

31-річний гравець підписав із клубом угоду за схемою 1+1. 

Свого часу талановитий голандець виступав у ПСВ, Свонсі, Твенте та Феєнорді, а останнім острівцем у кар'єрі гравця був австралійський Сідней. 

Тепер Нарсінх має допомогти команді Войчєха Лободжіньского зберегти прописку у елітному дивізіоні. 