Екс-зірка ПСВ підписала контракт із новачком Екстракляси за формулою 1+1.
Лусіано Нарсінх
21 липня 2022, 17:55
Новачок польської Екстракляси Мєдзь Легніца несподівано оголосила про підписання умови із екс-гравцем збірної Нідерландів Лусіано Нарсінхом.
31-річний гравець підписав із клубом угоду за схемою 1+1.
Свого часу талановитий голандець виступав у ПСВ, Свонсі, Твенте та Феєнорді, а останнім острівцем у кар'єрі гравця був австралійський Сідней.
Тепер Нарсінх має допомогти команді Войчєха Лободжіньского зберегти прописку у елітному дивізіоні.