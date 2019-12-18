Англия

Форвард Арсенала проводит текущий сезон на правах аренды за Лидс.

Нападающий лондонского Арсенала, выступающий на правах аренды за Лидс Юнайтед, Эдди Нкетиа в свои 20 лет успел поработать с одними из лучших тренеров Европы.

Английский форвард сейчас играет под руководством Марсело Бьелсы, а ранее выступал в Арсенале Арсена Венгера и Унаи Эмери.

"Венгер действительно сыграл важную роль на ранних этапах моей карьеры. Именно благодаря ему я дебютировал в первой команде Арсенала", — приводит слова Нкетиа Gaffer.

"Сравнивать Венгера и Бьелсу довольно сложно. Они оба прекрасно знают игру, оба пользуются большим уважением в мире футбола, поэтому мне просто повезло, что я смог поработать с ними".

"Вдобавок, Унаи Эмери. Было здорово в таком молодом возрасте учиться у каждого из них — у тренеров, которых так уважают", — добавил англичанин.

В текущем сезоне Эдди Нкетиа сыграл за Лидс 15 матчей во всех турнирах, в которых от отметил пятью голами.

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