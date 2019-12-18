Англия

Французский хавбек не покинет стан "красных дьяволов" этой зимой.

Манчестер Юнайтед не намерен расставаться с одним из своих лидеров Полем Погба в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает AS.

По информации источника, руководство "красных дьяволов" в любом случае намерено заблокировать потенциальный переход 26-летнего полузащитника, даже если футболист захочет сменить клубную прописку.

На данный момент Погба пропустил уже 16 последних матчей своей команды из-за травмы, а в его услугах все еще заинтересован мадридский Реал.

Ранее сообщалось, что "сливочные" не намерены выделять на покупку Поля Погба более 50 миллионов евро.