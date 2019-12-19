Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка английской Лиги.
Антони Мартиаль, getty images
19 декабря 2019, 00:20
Всего несколько минут тому назад завершился последний четвертьфинальный матч Кубка английской Лиги, в котором Манчестер Юнайтед одолел Колчестер.
После него состоялась жеребьевка полуфиниалов.
Она определила в первую пару два манчестерских клуба — Сити и Юнайтед. Поединок пройдет на Олд Траффорд.
Во втором полуфинале встретятся Лестер и Астон Вилла, которые сыграют на поле первых.
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