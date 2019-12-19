Англия

Похоже, Анчелотти вскоре прибудет на Гудисон Парк.

Исполняющий обязанности главного тренера Эвертона Данкан Фергюсон, похоже, попрощался с командой после матча Кубка лиги против Лестера.

"У Эвертона большой потенциал. Здесь отличный командный дух, и есть над чем поработать. Игроки дали мне каждую унцию энергии, которую они несли в себе за последние три игры — и я благодарю их за это, за каждую возможность".

"Мне понравился каждый момент. Первые два моих поединка очень помогли нам, и я горжусь выступлениями "ирисок". Но мы не смогли выйти в полуфинал Кубка лиги — я опустошен", — приводит слова Фергюсона Goal.

Ранее английские СМИ сообщали, что уже известно имя следующего наставника Эвертона — им станет Карло Анчелотти.