Англия

Форвард Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг рассчитывает сменить клубную прописку.

Пьер-Эмерик Обамеянг не горит желанием продлевать контракт с Арсеналом. Более того, как сообщает The Independent, 30-летний футболист хочет покинуть "канониров" и перейти в клуб, который будет бороться за трофеи.

Обамеянга не устраивает быть частью среднесрочного проекта.

Кроме того, помимо габонца, над уходом раздумывают Александр Ляказетт и Гранит Джака. Как и в случае с Обамеянгом, это не из-за будущего назначения Микеля Артеты.

В нынешнем сезоне Обамеянг провел 17 матчей в АПЛ: на его счету 11 голов и два ассиста.

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