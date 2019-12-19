Бернли может продлить аренду Дринкуотера

Англия

Полузащитник Челси Данни Дринкуотер может продолжить выступления за "бордовых".

Прошлым летом Бернли арендовал у Челси Данни Дринкуотера на полсезона. С того времени англичанин провел лишь один поединок за "бордовых" в Премьер-лиге.

29-летний футболист подрался в ночном клубе, в результате чего получил травмы и пропустил определенный промежуток времени.

"Челси, думаю, доволен, что он усердно работает. Продлим ли мы его аренду? Поживем – увидим. Он играл не так много, но мы будем думать, потому что никогда не знаете, что может измениться во время большого количества игр в рождественский период", — приводит слова главного тренера Бернли Шона Дайча Lancashire Telegraph.

До Бернли и Челси Дринкуотер становился чемпионом Англии в составе Лестера.