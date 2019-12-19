Карло Анчелотти в ближайшее время может стать главным тренером Эвертона.
Карло Анчелотти и Златан Ибрагимович, Getty Images
19 декабря 2019, 21:45
Опытный нападающий Златан Ибрагимович заинтересован снова поработать под руководством экс-наставника Наполи Карло Анчелотти. Об этом сообщает The Telegraph.
Итальянский специалист в ближайшем будущем может возглавить Эвертон, поэтому Златан хотел бы перебраться вслед за тренером на Гудисон Парк.
Напомним, что Ибрагимович выступал под руководством Карло Анчелотти в ПСЖ.
Ранее самым вероятным местом продолжения карьеры Златана Ибрагимовича назывался Милан, однако пока стороны не могут договориться по продолжительности контракта.