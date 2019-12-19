Англия

Уотфорд занимает последнюю позицию в турнирной таблице АПЛ.

Главный тренер Уотфорда Найджел Пирсон высказался о неудачных выступлениях своей команды в текущем сезоне.

После 17-ти туров чемпионата Англии "шершни" занимают последнюю строчку в турнирной таблице, имея в своем активе всего девять набранных очков.

"Нет смысла пытаться рисовать картину, которая не реалистична. Полностью понимаем, в какой опасности сейчас находимся".

"Ненадежный характер нашего статуса находится под еще большей угрозой, если мы не исправим ситуацию как можно раньше".

"Но сейчас не время для меня или кого-либо в футбольном клубе делать что-либо кроме того, чтобы сохранять спокойствие на то, как мы продвигаемся в решении этой проблемы. Нам срочно нужно что-то делать".

"Мы понимаем ситуацию, в которой мы находимся, и нам об этом ежедневно напоминают. Это достаточно справедливо, но что мы должны сделать, так это попытаться получить некоторую ясность в методах нашей работы, чтобы позволить игрокам показывать свой должный уровень. Это моя задача на данный момент", — приводит слова Пирсона Sky Sports.

Следующим соперником Уотфорда в чемпионате Англии станет Манчестер Юнайтед. Этот матч состоится в воскресенье, 22 декабря, в 16:00 по киевскому времени.

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