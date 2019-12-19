Англия

Английский хавбек не удовлетворен зарплатой, которую предлагают "красные дьяволы".

Будущее юного полузащитника Анхеля Гомеса в Манчестер Юнайтед продолжает находиться под большим вопросом.

Как сообщает Manchester Evening News, 19-летний англичанин отказывается продлевать с "красными дьяволами" контракт, который истекает в конце текущего сезона.

Гомес и его представители не довольны финансовым предложением, которое сделал Манчестер Юнайтед, поэтому агенты футболиста рассматривают потенциальные варианты продолжения карьеры своего клиента.

Отметим, что уже в январе 2020 года Гомес может вести переговоры с другими клубами, одному из которых хавбек достанется абсолютно бесплатно.

Ранее появлялась информация, что главным претендентом на англичанина является каталонская Барселона.