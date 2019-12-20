Манчестер Сити летом намерен приобрести левого защитника

Англия

"Горожане" выйдут на трансферный рынок летом 2020 года, чтобы усилить позицию.

Перед Манчестер Сити на лето следующего года стоит задача – приобрести левого защитника, сообщает TheAthletic.

Ожидается, что также "горожане" летом сделают несколько серьезных изменений на поле, так и за его пределами.

Касательно потенциальных кандидатов на пост левого защитника издание не упоминает.

Напомним, что в расположении Манчестер Сити ныне три фулбека: Александр Зинченко, Бенжамен Менди и Анхелиньо, который был приобретен прошлым летом у ПСВ.