Манчестер Сити летом намерен приобрести левого защитника

"Горожане" выйдут на трансферный рынок летом 2020 года, чтобы усилить позицию.
АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО, GETTY IMAGES
20 декабря 2019, 00:25
Перед Манчестер Сити на лето следующего года стоит задача – приобрести левого защитника, сообщает TheAthletic.
Ожидается, что также "горожане" летом сделают несколько серьезных изменений на поле, так и за его пределами.
Касательно потенциальных кандидатов на пост левого защитника издание не упоминает.
Напомним, что в расположении Манчестер Сити ныне три фулбека: Александр Зинченко, Бенжамен Менди и Анхелиньо, который был приобретен прошлым летом у ПСВ.
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