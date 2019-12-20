Англия

Лондонцы заинтересованы в услугах бразильца.

Нападающий мадридского Реала Винисиус Жуниор попал в сферу интересов Челси, информирует El Desmarque.

"Синие" намерены укрепить атакующую линию в январе и попытаются подписать молодого вингера. Руководство лондонского клуба рассматривает бразильца в качестве замены для возрастного Педро.

Действующий контракт Винисиуса с Реалом рассчитан до июня 2025 года.

В текущем сезоне 19-летний игрок провел 14 поединков в футболке "сливочных", отличившись двумя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Челси также проявляет интерес к полузащитнику Вильярреала Сэмюэлю Чуквезе.

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