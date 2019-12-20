Англия

Бельгийский защитник поставил подпись под новым соглашением.

Тобиас Альдервейрельд продлил контракт с Тоттенхэмом до 2023-го года, сообщает официальный сайт клуба.

Бельгийский защитник собирался покинуть команду и долгое время отклонял предложения "шпор", но с приходом Моуриньо согласился остаться в клубе.

В этом сезоне Тобиас Альдервейрельд провел 20 поединков в футболке Тоттенхэма, отдав 2 голевые передачи.

Напомним, что "шпоры" подписал новый контракт с вратарем, который в будущем сменит Льориса.

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