Англия

Защитник рассказал о целях команды на будущее.

Защитник Манчестер Юнайтед Эшли Янг заявил, что его команда должна ставить перед собой более серьезные задачи, нежели просто бороться за топ-4.

"Речь идет о том, чтобы продолжить побеждать. Сейчас наступает период, когда игра следует за игрой, и речь идет о победах в этих матчах".

"Я всегда повторял, что говорить о том, что попасть в первую четверку, — это не то, чем должен заниматься наш клуб. Мы должны добиваться трофеев".

"Очевидно, что задача попасть в четверку лучших — это часть переходного периода. Я думаю, если бы многие вещи в текущем сезоне сложились иначе, мы бы сражались за большее", — цитирует Янга Goal.

Ранее главный тренер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер прокомментировал состояние здоровья полузащитника Поля Погба.