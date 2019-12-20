Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед прокомментировал состояние здоровья француза.

Оле-Гуннар Солскьяер уверяет, что Погба важен для команды, но не торопит француза с возвращением на поле.

"Ему нужно время, чтобы привести себя в форму, но он будет важен для нас. Сыграет ли Погба с Уотфордом? Надеюсь, посмотрим, как он себя чувствует.

Я не собираюсь давить на него. Нам нужно, чтобы он был на 100% в форме. Не могу рисковать его здоровьем", — приводит слова Солскьяера Sky Sports.

Напомним, матч между Уотфордом и Манчестер Юнайтед состоится в воскресенье, 22 декабря, в 16:00 по киевскому времени.