Англия

Бразильский полузащитник выдал рекордное ускорение.

Фред Родригес благодаря рывку в матче против Эвертона установил рекорд скорости МЮ в этом году, сообщает официальный сайт клуба.

Бразильский полузащитник разогнался до 37,29 км/ч. Второй показатель в команде имеет Маркус Рашфорд — 36,32 км/ч в поединке против Кристал Пэлас.

Примечательно, что по итогам 17 туров Рашфорд восемь раз показывал самую высокую скорость в матче, Джеймс — семь раз, а Лингард и Фред — по одному.

Напомним, что на летних сборах наивысшую скорость показывал Джеймс, а второе место занял Ромелу Лукаку.