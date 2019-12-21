Англия

Предлагаем вашему вниманию котировки букмекеров.

Во встрече восемнадцатого тура чемпионата Англии Манчестер Сити примет на своем поле Лестер.

Существенное преимущество в предматчевых раскладах имеет команда Хосепа Гвардиолы. Так, коэффициент Parimatch на победу Манчестер Сити составляет 1,4, на ничью – 5,3, а на победу Лестера – 7,6.

Хороший коэффициент предлагается на то, что команды отметятся четырьмя и более голами. Поставить на такой исход можно с показателем 2,08.

Любителей нестандартных прогнозов может заинтересовать ставка "Варди забьет гол во 2-м тайме: да". Коэффициент — 4,3.

Начало матча, который состоится в субботу, 21 декабря, запланировано на 19:30. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.