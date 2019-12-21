Англия

Football.ua анонсирует матч 18-го тура АПЛ между Манчестер Сити и Лестером.

В центральном матче субботы 18-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити примет Лестер Сити.

Манчестер Сити – Лестер

21 декабря, 19:30, Этихад Стэдиум, Манчестер. Арбитр встречи – Майк Дин

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Вряд ли Манчестер Сити и Лестер уже отказались от чемпионских амбиций, но на данный момент реальность такова, что они сражаются за вторую строчку в турнирной таблице.

Интересно то, что даже в случае победы "горожане" останутся на третьей позиции, ведь команда Брендана Роджерса в этом сезоне не только демонстрирует красивую игру, но и добивается великолепных результатов. Для сравнения, в текущей кампании "лисы" набрали больше очков после 17 туров, чем даже в чемпионской — 39 против 38 соответственно.

Тем не менее, в прошедшем туре Лестер допустил неожиданную осечку, дома сыграв вничью с Норвичем, прервав таким образом серию из восьми побед подряд. Команда же Пепа Гвардиолы подойдет к данному поединку в отличном настроении — на прошлых выходных они с легкостью на выезде разгромили Арсенал, отправив в ворота соперника три безответных мяча, и, похоже, оставили позади домашнее поражение в манчестерском дерби.

Нападающий Серхио Агуэро и центральный защитник Джон Стоунз восстановились от травм, но вряд ли выйдут в стартовом составе из-за отсутствия должных физических кондиций, а Давид Силва не сыграет из-за повреждения. Вингер Лерой Сане и защитник Эмерик Ляпорт продолжают восстанавливаться после долгосрочных травм.

В распоряжении Брендана Роджерса практически весь состав, за исключением полузащитника Мэтти Джеймса.

По версии букмекеров, явным фаворитом этого матча являются хозяева. В букмекерской конторе Parimatch победа Манчестер Сити оценивается коэффициентом 1,38, ничья – 5,60, а победа Лестера – 7,40.

В прошлом сезоне команды дважды встречались между собой в Премьер-лиге, обменявшись домашними победами — 2:1 в пользу Лестера на Кинг Пауэр и 1:0 в пользу Манчестер Сити на Этихаде.

Ориентировочные составы:

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Отаменди, Фернандиньо, Менди — Гюндоган, Родри, Де Брюйне — Марез, Жезус, Стерлинг

Лестер: Шмайхель — Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилвелл — Прат, Ндиди, Тилеманс — Мэддисон — Ихеаначо, Варди

Не сыграют: Ляпорт, Сане, Давид Силва – Джеймс

Под вопросом: Агуэро, Стоунз — ...

Интересные факты:

Манчестер Сити выиграл четыре из последних пяти матчей Премьер-лиги против Лестера.

В прошлом сезоне команда Пепа Гвардиолы проиграла лишь один раз после 17 туров, но в текущей кампании потерпела уже четыре поражения.

Полузащитник "горожан" Кевин де Брюйне отдал девять результативных передач в текущем сезоне Премьер-лиги — больше, чем любой другой игрок.

Лестер набрал 39 очков после 17 туров Премьер-лиги, что является лучшим показателем в их истории.

"Лисы" выиграли последние четыре выездных матча чемпионата, забив при этом 17 голов и пропустив лишь один раз. Они ни разу в истории не выигрывали пять выездных матчей в лиге подряд.

У команды Брендана Роджерса лучшая разница мячей (+29) в этом сезоне Премьер-лиги.

В этом сезоне Лестер сохранил свои ворота "сухими" семь раз — больше, чем любая другая команда Премьер-лиги.

Нападающий Лестера Джейми Варди забил 28 голов в Премьер-лиге в 2019 году — на пять больше, чем ближайший преследователь.

Тренеры говорят:

Пеп Гвардиола (Манчестер Сити): "Лестер великолепно проявляет себя после назначения Брендана Роджерса, они очень последовательны. В полузащите и атаке у них игроки высокого качества, а их оборона надежна. Они очень хороши при контратаках, но умеют играть и в позиционный футбол. Это фантастическая команда и после нашей встречи в прошлом сезоне я не сомневался, что в этой кампании они будут бороться за место в ТОП-4".

Брендан Роджерс (Лестер): "Мы действительно с нетерпением ждем этой встречи. Мы с уважением относимся к тому факту, что встретимся с командой топ-уровня, но для нас это отличная возможность продемонстрировать свои качества. У нас очень хороший состав и я считаю, что мы можем победить независимо от того, кто выйдет в основе".