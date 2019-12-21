Англия

Защитник Львова перебрался в Днепр-1.

Официальный сайт СК Днепр-1 объявил о подписании соглашения с защитником ПФК Львов Владимиром Адамюком.

Игрок заключил с клубом контракт сроком на три года и стал первым новичком команды в зимнее трансферное окно.

В прошлом сезоне Адамюк провел от звонка до звонка все 32 поединка чемпионата Украины за ПФК Львов. В нынешней кампании на поле после матча третьего тура не появлялся.

Ранее Адамюк полтора года провел в ФК Днепр.

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