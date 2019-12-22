Англия

Football.ua анонсирует матч 18-го тура английской Премьер-лиги между Уотфордом и Манчестер Юнайтед.

Уотфорд отчаянно нуждается в очках, чтобы покинуть зону вылета, а МЮ – чтобы попасть в ТОП-4 по итогам сезона.

Уотфорд – Манчестер Юнайтед

22 декабря, 16:00, стадион Викаридж Роуд, Уотфорд. Арбитр встречи – Ли Мейсон

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Манчестер Юнайтед на неделе провел матч Кубка английской лиги, где успешно прошел Колчестер, и будет играть в полуфинале турнира. Теперь подопечные Оле-Гуннара Солскьяера будут противостоять Уотфорду, который, откровенно говоря, легкая "добыча" для клуба, желающего попасть в ТОП-4 по итогам сезона.

Единственное преимущество у подопечных Найджела Пирсона, пожалуй, одно – учитывая матч МЮ в Кубке лиги, у них было больше времени, чтобы подготовиться к предстоящей игре.

В прошлом сезоне команды дважды встречались между собой в Премьер-лиге: в обоих случаях "красные" дьяволы побеждали с одинаковым счетом 2:1.

По мнению букмекеров, Манчестер Юнайтед – фаворит встречи. Победа гостей оценивается коэффициентом 1,8, ничья – 3,9, а победа хозяев – 4,5.

Ориентировочные составы:

Уотфорд: Фостер – Мариаппа, Кабаселе, Кэткарт, Кико – Хьюз, Капу – Сарр, Дукуре, Деулофеу – Дини

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу – Мактоминей, Фред – Джеймс, Лингард, Рашфорд – Мартиаль

Не сыграют: Холебас, Уэлбек, Клеверли, Предль, Янмат – Байи, Фосу-Менса, Рохо, Погба

Под вопросом: Перейра, Масина – Далот.

Интересные факты:

Манчестер Юнайтед выиграл последние 13 из 14 матчей против Уотфорда во всех турнирах.

Уотфорд не сумел победить в последних 20 из 21 поединков в АПЛ.

"Шершни" не сумели забить в трех последних матчах в Премьер-лиге.

В последних шести встречах в АПЛ Манчестер Юнайтед не проигрывал.