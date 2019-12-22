Англия

Football.ua анонсирует матч 18-го тура чемпионата Англии между Тоттенхэмом и Челси.

В центральном матче этого тура Жозе Моуриньо сойдется против своей бывшей команды.

Тоттенхэм – Челси

22 декабря, 18:30, стадион Тоттенхэм Хотспур, Лондон. Арбитр встречи – Энтони Тейлор

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Фрэнк Лампард на посту главного тренера Челси против Жозе Моуриньо, который теперь тренирует Тоттенхэм. Звучит немного сюрреалистично даже, правда? Еще "недавно" эти двое брали трофеи в Челси, а сейчас – будут злейшими врагами как минимум на этот матч.

С приходом 56-летнего специалиста Тоттенхэм "взбодрился": в пяти матчах четыре победы и одно поражение – и то, против Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд, где всем командам сложно. Может быть, игра "шпор" вызывает некоторые вопросы, но с результатами практически все в порядке. Три очка до зоны Лиги чемпионов – еще месяц назад казалось, что только чудо поможет Тоттенхэму. Все поменялось за относительно короткий срок.

А что касается Челси, то у Фрэнка Лампарда есть проблемы. Четыре поражения в пяти матчах – у "синих" определенно игровой спад. В целом, это можно было ожидать в любой период сезона – молодые футболисты хорошо вписались в лондонский клуб, но им не хватает опыта. В особенности это будет крайне важно против ТОП-клубов и на Boxing Day. Неплохой старт и спад – сумеет ли Фрэнк Лампард подготовить и настроить свою команду на положительный результат?

В прошлом сезоне Тоттенхэм и Челси четыре раза играли между собой: два поединка в Кубке лиги (проход Челси), а также по одной победе на команду в Премьер-лиге (3:1 у "шпор" и 2:0 у "синих").

По версии букмекеров, Тоттенхэм – фаворит встречи. Победа "шпор" оценивается коэффициентом 2,37, ничья – 3,65, а победа "синих" – 2,9.

Ориентировочные составы:

Тоттенхэм: Гаццанига – Орье, Альдервейрельд, Санчес, Вертонген – Сиссоко, Дайер – Лукас Моура, Алли, Сон Хын Мин – Кейн

Челси: Аррисабалага – Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Эмерсон – Канте, Жоржиньо, Ковачич – Виллиан, Абрахам, Пулишич

Не сыграют: Льорис, Ворм, Ламела, Ндомбеле – Лофтус-Чик

Под вопросом: … — Томори, Жиру.

Интересные факты:

В последних шести домашних матчах в Премьер-лиге Тоттенхэм не проигрывал.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо выиграл 12 матчей и не проиграл ни одной из 13 домашних встреч во всех турнирах против команд, которые ранее он тренировал, включая победы в трех встречах против Челси.

Деле Алли забил пять голов в последних четырех встречах против Челси в Премьер-лиге. Он не забивал больше любому другому клубу в АПЛ.

В ворота Тоттенхэма в эпоху Премьер-лиги у Челси забивало 53 разных футболиста, включая два автогола – больше, чем у любого клуба против другого в лиге.

Ни одна из команд не выигрывала больше дерби в АПЛ, чем Челси – наравне с Арсеналом по 128 побед.

Тренеры говорят:

Жозе Моуриньо (Тоттенхэм): "В свое время я сделал все, чтобы на лицах болельщиков Челси была улыбка. Сейчас моя главная цель — это заставить улыбаться фанатов Тоттенхэма. Я люблю и всегда буду любить Лампарда, но надеюсь, что он проиграет в воскресенье.

Фрэнк Лампард (Челси): "Моуриньо был хорошим тренером, у которого есть много хороших качеств, но я бы не хотел быть чьим-то клоном. Я счастлив снова противостоять Жозе. В прошлом году его Манчестер Юнайтед играл с моим Дерби, и это было для меня особенным матчем. Я всегда буду уважать Моуриньо.

Ожидается, что Тоттенхэм будет совсем другим зверем. Учитывая уровень игроков, которые у них есть, и поддержку домашних трибун, нам следует ожидать совершенно другой матч".