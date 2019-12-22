Англия

Манчестер Сити сократил отставание от Лестера победой в домашней встрече над соперником.

"Горожане" на своем поле принимали "лис". Поединок начался не лучшим образом для коллектива Пепа Гвардиолы — они пропустили от Джейми Варди.

Тем не менее, Манчестер Сити собрался и уже в первом тайме отыгрался и вышел вперед, а во втором тайме Габриэль Жезус установил окончательный счет — 3:1.

Обзор матча:

Манчестер Сити — Лестер 3:1

Голы: Марез, 30, Гюндоган, 43 (пен.), Жезус, 70 — Варди, 22

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Фернандиньо, Отаменди, Менди — Де Брюйне (Агуэро, 90+1), Гюндоган (Родриго, 79), Б. Силва — Марез, Жезус, Стерлинг (Фоден, 89).



Лестер: Шмайхель — Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилвелл — Ндиди — Перес (Грей, 68), Тилеманс (Прат, 77), Мэддисон, Барнс (Олбрайтон, 64) — Варди.

Предупреждения: де Брюйне, Гюндоган — Ндиди, Сеюнджю.