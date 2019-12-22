Англия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Англии.

В поединке 18-го тура АПЛ Вулверхэмптон обыграл на выезде Норвич со счетом 2:1. Голами в составе "волков" отличились Ромен Саисс и Рауль Хименес, а у "канареек" отличился я Тодд Кэнтуэлл.

На данный момент Вулверхэмптон занимает 6-ю строчку в турнирной таблице, а Норвич находится в зоне вылета.



Норвич – Вулверхэмптон 1:2

Голы: Кэнтвелл, 17 – Саисс, 60, Хименес, 81.

Норвич: Крул – Ааронс, Циммеранн, Хэнли, Бирам – Тетти (Эрнандес, 87), Трибулл (Вранчич, 86) – Буэндиа, Маклин, Кэнтвелл (Србени, 86) – Пукки.

Вулверхэмптон: Патрисиу – Дендокер, Коади, Саисс – Доэрти, Невеш, Моутиньо , Хонни – Траоре, Хименес (Кутроне, 90+4), Жота (Нету, 77).

Предупреждения: Бирам, Хэнли – Сайисс, Моутиньо, Доэрти.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.